Неработающий российский спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Монитор-Э1», который не работал по назначению с 2011 года, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты утром во вторник. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 130 на 142 км. В настоящее время объект на орбите больше не существует, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник ВВС США сообщили, что неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э», запущенный в 2005 году, войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном.

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