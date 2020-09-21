В жилые дома Москвы начали подавать отопление

В жилых домах Москвы начали включать отопление, пока его подают только в некоторые районы столицы, в том числе в Таганский район.

Тепло также подают на некоторые социальные объекты, передает РИА «Новости». Так, тепло поступило в детские сады в районе Раменки.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что отопление в городе включат раньше, чем обычно. Такое решение он объяснил заботой о здоровье граждан.

Также в Смоленске решили начать отопительный сезон раньше обычного из-за распространения коронавирусной инфекции.