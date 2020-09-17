Отопление в Москве включат досрочно

Необходимо включить отопление в Москве раньше, чем обычно, чтобы горожане меньше болели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями – это очень важно в этом году», – заявил Собянин в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

Глава города напомнил, что, согласно стандартной процедуре, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов тепла.

«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», – цитирует Собянина ТАСС.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин высказал надежду, что «зима нас врасплох не застанет», и подчеркнул, что важно своевременно подготовиться к зимним холодам.