Путин заявил о важности своевременной подготовки к зиме

Президент России Владимир Путин, говоря на совещании о прохождении осенне-зимнего периода российскими объектами энергетики и ЖКХ, высказал надежду, что «зима нас врасплох не застанет».

Путин сказал на совещании с членами правительства, заслушав доклады главы Минэнерго Александра Новака и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева о готовности к сезону: «Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет».

Российский лидер попросил доложить о том, как идет подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, передает РИА «Новости».

Новак заявил, что Минэнерго видит риски нарушения энергоснабжения при прохождении отопительного сезона в Дагестане и отдельных энергорайонах Иркутской области.

«Министерством утвержден перечень энергосистем, энергорайонов, характеризующиеся с высокими рисками нарушения энергоснабжения. У нас ранее такое количество регионов было восемь, на 2020-2021 год их осталось всего два», – отметил он.

Министр пояснил, что Минэнерго контролирует выполнение необходимых мероприятий с тем, чтобы они были выполнены до начала отопительного сезона.

Новак также заявил, что Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в стране в отопительный сезон на 1,6% в годовом выражении, «несмотря на снижение потребления электроэнергии в этом году с начала года на 2,3%». По его словам, уже 91% из 925 объектов электроэнергетики в контуре внимания министерства готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

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