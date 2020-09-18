В Смоленске досрочно начнут отопительный сезон из-за COVID-19

Отопительный сезон в Смоленске начнется раньше нормативного срока на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«В администрации города было принято решение не дожидаться нормативных сроков, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже восьми градусов тепла, а уже 25 сентября включить отопление», – цитирует РИА «Новости» сообщение мэрии.

Согласно сообщению, «подобное решение обусловлено в том числе и с учетом сложившейся в текущем году ситуации с коронавирусной инфекцией и угрозой распространения сезонных заболеваний».

Отмечается, что в Смоленской области зарегистрировано 6392 случая COVID-19. Выздоровели 5612 пациентов, умерли 137.

Ранее президент России Владимир Путин попросил главу Газпрома Алексея Миллера доложить о подготовке компании к предстоящему отопительному сезону в стране и о плане газификации.