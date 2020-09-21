Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет

Главной целью Организации Объединенных Наций (ООН) за 75 лет является предотвращение Третьей мировой войны, с чем она успешно справилась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на торжественной церемонии, посвященной юбилею организации.

«Понадобились две мировых войны и ужасы Холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти к международному сотрудничеству и верховенству права. Это сотрудничество дало результат. Третью мировую войну, которую так многие боялись, удалось предотвратить», – передает его слова ТАСС.

Генсек ООН подчеркнул, что в современной истории еще не было такого длительного периода без военной конфронтации между крупнейшими державами. «Это главное достижение, которым могут гордиться государства – участники и которое должно быть сохранено», – сказал он.

«Однако еще очень многое необходимо сделать», – отметил Гутерриш. По его словам, сейчас в числе важных проблем: гендерное неравенство, климатические изменения, рост нищеты, распространение ненависти, геополитическую напряженность и ядерное оружие.

ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Устав организации вступил в силу 24 октября 1945 года, членами ООН сегодня являются 193 государства.

Напомним, видеовыступление президента Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября.