Раскрыты детали выступления Путина на Генассамблее ООН

Видеовыступление президента Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова также уточнила, что работа недели будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.

«С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент России, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением», – добавила она.

Ранее Песков заяви, что Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в США, он выступит в формате видеосвязи. Заявление российского лидера в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Неделя высокого уровня должна пройти с 21 по 29 сентября.

Позднее Песков объявил, что Путин не поедет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, как и другие главы государств, но запишет видео выступления.

22 сентября планируется выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем следует речь лидера США Дональда Трампа. После этого должны выступить лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации.

В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.