Отдыхавшая в Турции россиянка попала под микроавтобус

Гражданка России погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере, сообщило издание Milliyet.

По данным турецкого издания, 65-летняя туристка из России при выходе из отеля в Кемере попала под колеса служебного микроавтобуса, двигавшегося задним ходом. В статье говорится, что водитель сразу же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось, передает РИА «Новости».

По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан.

Напомним, в сентябре 2019 года посол России в Анкаре сообщил, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян.

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