Постпред Ингушетии при президенте ушел в отставку

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушел в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба постпредства.

«Алаудин Исаевич Боков завершил работу в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что временно исполнять обязанности постоянного представителя региона будет первый заместитель постпреда республики при президенте России Дина Ростова.

Боков был назначен на должность постпреда в конце февраля 2020 года, до этого он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте.

В четверг в пресс-службе регионального правительства сообщили, что глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении досрочно сложить полномочия.