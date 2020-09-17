Белгородский губернатор Савченко написал заявление об отставке

Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении досрочно сложить полномочия, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Евгений Савченко проинформировал о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Савченко – лидер среди глав регионов по длительности пребывания на этом посту. Пост губернатора он занимал с 18 декабря 1993 года.

Евгений Савченко в 1976 году окончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева по специализации «Полеводство».

Работал на сельхозпредприятиях в Белгородской области, с 1980 года работал в партийных органах. С 1990 по 1993 годы занимал пост консультанта Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР (РФ).

С 1996 по начало 2002 годов являлся членом Совета Федерации, возглавлял комитет по аграрной политике.

Напомним, в четверг четыре российских сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий.