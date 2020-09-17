Заявление о досрочном сложении полномочий написали четыре сенатора

Несколько российских сенаторов написали заявления о досрочном сложении своих полномочий, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий», – заявил глава комитета РИА «Новости».

Он уточнил, что в числе написавших заявление – представитель в Совфеде от Новосибирской области, представитель от главы Ненецкого автономного округа Ольга Старостина, представитель исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов и сенатор от Татарстана Олег Морозов.

Тимченко добавил, что в ближайшее время около 20 новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации.

Сроки прихода зависят от графика изданий указов губернаторов по назначению сенаторов и заседаний областных парламентов, на которых избираются сенаторы.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.