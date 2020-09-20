Мотоциклистам запретили ездить ночью в районе Патриарших прудов в Москве

Ограничение движения в центре Москвы ввели после многочисленных жалоб от жителей на шум.

«Движение здесь всегда очень оживленное – это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время. Запрет действует с 22.00 мск до 07.00 мск», – передает ТАСС слова пресс-службы ЦОДД.

Отмечается, что такой запрет вводится в столице впервые.

Ранее стало известно о внесении поправок в ПДД.