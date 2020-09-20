ВОЗ объяснила ухудшение эпидобстановки в Европе

Эпидемиологическая обстановка в Балканских странах и по всей Европе ухудшается из-за несоблюдения мер защиты против коронавируса, в связи с этим необходимо усилить контроль со стороны властей, заявили в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде.

Рост числа случаев коронавируса наблюдается в Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногории и самопровозглашенной республике Косово.

«Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», – передает заявление ВОЗ РИА «Новости».

«Причины ухудшения [эпидобстановки] – в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях. Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств», – добавили в организации.

В ВОЗ отметили, что вызовом является также открытие школ, однако это необходимый шаг для образования и социализации детей. Представители организации призвали усилить меры, «чтобы свести риск заражения школьников к минимуму».

Между тем, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса пока нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить коронавирусные ограничения в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.