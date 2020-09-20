Институт Щукина подтвердил смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов ушел из жизни в возрасте 71 года, накануне его госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщила пресс-служба театрального института имени Бориса Щукина.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата – ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный – Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», – говорится в сообщении на сайте института.

«Он много работал – в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист – прямо со съемочной площадки. Мы скорбим...», – сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что Борисову стало плохо во время съемок программы «У нас выигрывают». Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Позже СМИ сообщили о смерти ведущего, однако эту информацию опровергала его сестра.

Михаил Борисов стал символом «Русского лото», ведущим которого был с 1994 года.