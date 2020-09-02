В России собрались упростить получение налоговых вычетов

Министерство финансов предложило упростить процедуру получения налоговых вычетов по НДФЛ. Ожидается, что возмещение будет осуществляться только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ.

На сегодняшний день для получения вычетов требуется подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые чеки и договоры. При этом деньги возможно получить не ранее чем через четыре месяца, передает «Российская газета».

Ведомство предлагает, чтобы суммы налоговых вычетов, заявляемых налогоплательщиком, проверялись по данным чеков онлайн-касс (социальные налоговые вычеты), банков (инвестиционные налоговые вычеты) и другим данным, к которым ФНС имеет доступ.

Для получения вычета необходимо лишь заявление с указанием реквизитов банковского счета, которое можно будет подать только через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый орган сможет продлить срок камеральной проверки до трех месяцев, если будут выявлены признаки нарушения налогового законодательства. В случае, если нарушений не будет, в течение трех дней после окончания проверки будет принято решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней – направлено поручение на возврат в казначейство, а казначейство должно будет в течение пяти дней произвести выплату.

По данным Минфина, на реализацию инициативы потребуется 2,3 млрд рублей на развитие АИС «Налог-3» в части автоматизации внедрения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию.