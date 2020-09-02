Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп выступил против рекомендаций мэрии Вашингтона по поводу сноса ряда городских памятников бывшим президентам страны из-за расизма, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мэру должно быть стыдно даже за то, что она предложила рекомендации на рассмотрение.

Ранее специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать ряд памятников, которые «не отвечают ценностям округа Колумбия». Комиссия создана по распоряжению мэра Вашингтона.

Претензии возникли к мемориалу Вашингтона, памятникам первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину, а также нескольким политикам прошлого.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД