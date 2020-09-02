В Вашингтоне появились претензии к памятникам Колумбу и президентам США

Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать ряд памятников, которые «не отвечают ценностям округа Колумбия».

Комиссия создана по распоряжению мэра Вашингтона. Утверждается, что рекомендации основаны на результатах опросов общественного мнения, передает РИА «Новости».

Претензии возникли к мемориалу Вашингтона, памятникам первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину, а также нескольким политикам прошлого.

Комиссия посоветовала властям Вашингтона предложить федеральному правительству указанные памятники убрать, перенести или «контекстуализировать» (добавить к ним пояснения).

Комиссия проверяла исторических деятелей на «участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ». Также критерием служил закон «О правах человека в округе Колумбия».

Предложено переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок. Из 1330 городских объектов, которые носят чье-либо имя, 153 вызывают у жителей города «обеспокоенность», заявила комиссия.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих.

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