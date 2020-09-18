Арестован директор сгоревшей наркоклиники в Красноярске

Суд арестовал директора частной наркологической клиники в Красноярске «Чистый город», в которой произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека.

«Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 15 ноября включительно», – цитирует ТАСС судью.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали – они госпитализированы в тяжелом состоянии. Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директора клиники задержали.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что причиной пожара в клинике в Красноярске стал поджог. Также ведомство опубликовало видеозапись с моментом поджога учреждения. Подозреваемого в поджоге задержали.