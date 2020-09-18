Генпрокуратура поручила разобраться с повышением цен на гречку

Генеральная прокуратура поручила проверить, почему повысились цены на гречку и пшено, сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализированы размещенные в средствах массовой информации сведения о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. В частности, согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. рублей за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Там считают, что данные факты свидетельствует о возможных правонарушениях, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями заинтересованных организаций.

Прокурорам регионов дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщал, что в России за последние недели резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело.