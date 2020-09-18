Поляки высмеяли требование Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские граждане отреагировали на решение Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, указав на абсурдность этой идеи.

Пользователи из Польши прокомментировали статью издания Wirtualna Polska, посвященную ситуации вокруг российских диспетчеров в деле Ту-154, передает РИА «Новости».

«И это спустя десять лет? Просто смешно!», – отметил dykta.

«Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров – идиотизм», – считает ratunku!!!.

«С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу», – добавил Rzepin.

«Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши», – пошутил nic.

«Если они подают запрос на арест диспетчеров, то тем самым признают, что никакого покушения не было. Вопрос, чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия? Компрометация Польши продолжается», – заметил Xxx.

Напомним, в четверг Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Варшаву «прекратить травлю российских диспетчеров» и подчеркнула, что все попытки добиться их выдачи «тщетны».

Также Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расшифровку переговоров российских авиадиспетчеров с пилотами польского «борта номер один», из которой следует, что сотрудники смоленского аэропорта предупреждали экипаж самолета о неблагоприятных погодных условиях и предлагали пилотам уйти на запасной аэродром.