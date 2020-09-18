Киев счел «формулу Штайнмайера» несовместимой с Минскими соглашениями

Обсуждается, как «формула Штайнмайера» соотносится с законом об особом статусе Донбасса и Минскими соглашениями, заявил член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

«Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».

Костин сообщил, что ведутся «переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права».

Как заявил Костин, «все понимают, что «формула Штайнмайера», ее реализация – она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в Минских соглашениях», передает ТАСС.

По его словам, «это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров «нормандского формата», которые смогут эту проблему решить».

Он подчеркнул, что «переговоры идут непросто». При этом во время переговоров политсоветников в Берлине все стороны «подтвердили необходимость сохранения режима прекращения огня».

Напомним, глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук заявил, что Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера», предусмотренной Минскими соглашениями и признающей особый статус Донбасса, однако необходимо решить, как ее внедрить.

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