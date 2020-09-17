Вещание телеканалов в Москве прервалось на объявление от МЧС

В Москве после 18.00 вещание телеканалов прервалось примерно на минуту на объявление МЧС о непогоде, которое появилось на экранах.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», – передает РИА «Новости» объявление.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что почти треть месячной нормы осадков выпала в столице за два часа.

«В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков: их наибольшее количество зафиксировано в Центральном (20 мм), Северо-Западном (20 мм), Северном (17,7) и Зеленоградском (16 мм) административных округах. Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП «Мосводосток». Всего в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства отметили, что согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятный прогноз погоды сохранится до конца суток, в том числе ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Просим всех жителей столицы не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее из-за ливня с грозой, прошедшего в Москве днем 27 юля, выпало 48 мм осадков, что составляет чуть более половины нормы за июль.

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