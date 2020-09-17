Утверждены новые правила приема в российские вузы

Минобрнауки России подготовило изменения в правилах приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/2022 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.

Одним из нововведений стала возможность проведения вузами единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы, сообщается на сайте Минобрнауки.

Данная норма позволит отбирать абитуриентов по более широкому спектру программ, например, на факультет вуза в целом. А уже через год-два распределять их по более узким профилям.

Также вузы смогут организовывать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор абитуриента. Таким образом, в вузы будет подаваться большее количество людей, а сами абитуриенты получат расширенные возможности поступления с различными вариантами результатов ЕГЭ.

По словам министерства, это нововведение востребовано при приеме на направления подготовки в сфере информационных технологий.

В ведомстве отметили, что новыми правилами регламентируется и порядок поступления на базе среднего профессионального и высшего образования. Теперь список вступительных испытаний не обязательно должен повторять такой же список абитуриентов со школьным образованием.

Вузы получат право самостоятельно устанавливать количество направлений, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе (не менее двух и не более десяти, а ранее было не более трех).

Кроме того, в вузах установили обязательным правилом прием документов в электронной форме.

«До 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений подготовки», – добавили в министерстве.

Вместе с тем устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, например, по другой специальности. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день.

Зачисление на бюджетные места очной формы обучения будет проходить в два этапа, вместо трех. Первый этап – приоритетное зачисление, последующий – основной, без второй волны. Так, после основного зачисления в случае наличия незаполненных мест вузы смогут дополнительно зачислить абитуриентов на основании конкурсных списков.

Также вузы должны будут размещать информацию о поступлении на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема, вместо 1 октября.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что стоимость обучения во всех вузах России скорректирована до уровня 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об изменениях в финансовой стороне обучения в российских вузах в связи с пандемией коронавируса.