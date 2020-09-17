Минпросвещения поддержит развитие киберспорта среди школьников

Минпросвещения готово оказать поддержку проектам и инициативам Российского движения школьников (РДШ) по развитию киберспорта среди школьников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы понимаем, что есть офлайн, есть онлайн, и понятно, что поколение школьников интересуется в том числе и кибер-спортом, и различными играми. Очень важно, чтобы такая активность несла развитие и несла позитив», – передает слова Кравцова ТАСС.

Он добавил, что министерство «поддержит и внимательно посмотрит на инициативы РДШ» в этом направлении.

При этом министр указал на важность того, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь. Он добавил, что сегодня министерством подготовлена новая программа по основам безопасности жизнедеятельности, которая включает и уроки на темы мошенничества, игромании, деструктивного поведения в социальных сетях.

Говоря о популярности киберспорта среди школьников, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева отметила, что в ближайшее время РДШ при поддержке Минпросвещения создаст специальный комитет по киберспорту. «Мы в ближайшее время какой-то комитет создадим, Сергей Сергеевич [Кравцов] обещал поддержать, включим туда ребят и запустим регистрацию на киберфоруме РДШ, и уже весной предстоящего года проведем финал», – сказала она.

Между тем, российское движение школьников презентовало два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция «Экодежурный по стране». В чемпионате смогут принять участие дети старше 14 лет, а к экологическому мероприятию присоединятся ребята любого возраста, передает РИА «Новости».

«Общество меняется, и первые, кого задевают изменения, – это молодежь, они всегда были пассионарны. И чем моложе, тем активнее. Энергии много, и эту энергию можно либо направить в мирное русло, либо она пойдет на разрушение. Мирное русло очень простое – это развитие экономики, наших городов, победа нашей страны, в том числе в таком направлении, как киберспорт», – заявила Плещева.

По ее словам, РДШ ведет переговоры с различными организациями и ведомствами, занятыми в киберспортивной деятельности, поэтому в ближайшее время будет создан оргкомитет для начала регистрации участников кубка. Вместе с кибератлетами планируется решить, в каких дисциплинах пройдут соревнования.

«Важно, чтобы игры и такая активность несли развитие и позитив. Мы поддержим и внимательно посмотрим инициативу РДШ (о проведении кубка). Важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь», – сказал министр просвещения. Он добавил, что идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.

Вторая инициатива РДШ касается привлечения школьников к экологическому проекту «Экодежурный по стране», который проводится с 17 по 27 сентября. Кампания стала ответом на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся начнут со школьных территорий, постепенно расширяя области уборки.

«Если наши дети поймут, что для них природа и экология – важнейшая составляющая их жизни, то и родители никуда не денутся. И все, что связано с вовлечением тех, кто отвечает за это: они возьмут лопаты и включат программные решения. Надеюсь, инициатива будет стремительно развиваться по всей стране», – заявил депутат Госдумы, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.

По его словам, в будущем к проекту могут присоединиться и школьники из других стран, что изменит взгляд на проблему политических лидеров.

К пресс-конференции подключились активисты РДШ из регионов. Ребята из Владивостока рассказали, что навели порядок вокруг школы и дали старт всероссийской акции. Уже в субботу они планируют выйти на побережье и убрать мусор, оставшийся после тайфуна, который прошел две недели назад. Фетисов заявил, что планирует прилететь во Владивосток, чтобы поучаствовать в акции. Кравцов сказал, что тоже прибудет в один из регионов для участия в акции. Школьники из Иркутска начали дежурить на озере Байкал и запустили сбор макулатуры, чтобы сберечь лесные ресурсы. В Астрахани ученики сделали баки для раздельного сбора мусора и запустили собственную акцию против использования одноразовых пакетов.