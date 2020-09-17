Кремль рассказал о перспективах встречи «нормандской четверки» В университетской гимназии МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко Кремль объяснил обеспокоенность России ситуацией на Востоке 17 сентября 2020, 13:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Обеспокоенность России напряженной обстановкой на Восточном стратегическом направлении связана с военной активностью внерегиональных держав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление министра оборона Сергея Шойгу. «Повышенная военная активность внерегиональных держав - все это не способствует стабильности в этом регионе, повышенная военная активность многих государств мира», – передает ТАСС слова Пескова. Ранее в четверг министр обороны Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении России остается напряженной, в связи с чем вооруженные силы наращивают группировки на особо важных его участках.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях