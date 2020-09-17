Эксперты раскритиковали «метод Шпилькина» по результатам выборов в Ростовской области

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Зачем Одессе вновь потребовался маршал Жуков

Мэр Одессы решил вернуть проспект Маршала Жукова РИА Новости
Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен вернуть на карту города-героя проспект Маршала Жукова, который был переименован в 2016 году в честь «героев небесной сотни». Эта инициатива уже возмутила националистов, которые могут спровоцировать очередной конфликт в городе. Почему Труханов решил пойти на такой шаг и насколько реализуема его идея на практике?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...

Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперты раскритиковали «метод Шпилькина» по результатам выборов в Ростовской области

    17 сентября 2020, 12:24

    Текст: Елизавета Булкина

    «Приводимые оценки выражают личную позицию Сергея Шпилькина, она весьма спорная. Есть реальные показатели: явка, подсчет бюллетеней, итоговые протоколы», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Олег Локота.

    «Исходя из установленных процедур, выборы губернатора Ростовской области состоялись при минимальном количестве нарушений, которые не повлияли на результаты голосования. Сегодня на заседании избирательной комиссии региона были утверждены их итоги. Победу одержал действующий губернатор Василий Голубев, набравший 65,53% голосов. Явка на выборах составила 42,99%. Общественный контроль был весьма строгим. Выборы прошли в один тур. Предположения о возможном втором туре не имеют под собой реальной правовой почвы», – отметил Локота.

    В свою очередь эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Юсов подчеркнул, что «результат, который получен в Ростовской области на выборах в этом году – это результат огромной разницы в потенциале человеческих качеств кандидатов».

    «Василий Голубев на фоне остальных кандидатов выглядел политическим тяжеловесом, обладающим огромным жизненным опытом, имеющим важные контакты в органах власти России и среди руководителей крупных компаний, которые могут выступать инвесторами. Конечно, такого же масштаба личности оппозиционные партии предложить не смогли. Один из них   является действующим депутатом закса региона, еще два предположительно получат мандаты депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Я думаю, что это сейчас объективно и соответствует их политическому уровню. Возможно, когда-то они дорастут до того момента, когда смогут на равных бороться за мандат губернатора региона», – заявил Юсов.

    «Что касается одного из доводов, который приводится как в России, так и в Ростовской области. Я не впервые вижу графики Шпилькина, и, хотя я человек не завистливый, думаю, какой же он должно быть богатый человек. Представляю, с какой легкостью он выигрывает скачки на тотализаторе или угадывает победителей матчей спортивных команд в букмекерских конторах. Я уверен, что это значительно проще, чем угадать, насколько будут активны и как проголосуют те или иные избиратели на одном избирательном участке или в округе. Задача угадать те избирательные участки и то количество людей и точное количество бюллетеней, которые были сфальсифицированы, исходя только из того, что все цифры должны подчиняться какой-то математической закономерности, как мне кажется, выглядит очевидной профанацией», – отметил он.

    «Почему же тогда не воспринимаются, как очевидные признаки фальсификации итоги голосования по разным округам на выборах депутатов городской Думы по одномандатным округам? Там огромная разница в результатах, почему? Потому что, разный состав избирателей, потому что, кандидаты совершенно разного уровня, потому что они используют отличные электоральные технологии, и абсолютно по-разному вели кампанию. У них был разный уровень подготовки к выборам – кто-то использовал политтехнологов, кто-то пробовал себя в первый раз сам. И выглядит естественным тот факт, что результаты разные даже для представителей одной партии. Но почему же они должны быть средними по разным избирательным участкам? В том и торжество Конституции, что избиратель сам, обрабатывая информацию, которую он имеет о политических партиях и кандидатах, выбирает того, за кого он отдаст свой голос. Это и есть механизм демократии», – пояснил эксперт.

    Юсов отметил, что другие социологические и политологические инструменты выявления точности подсчета голосов, выглядят более достоверными

    «Например, так называемая прямая Ассоциации НОМ мне кажется вполне уместным и логичным инструментом, сочетая в комплексе три показателя – данные социологических опросов, результаты exit poll и непосредственные итоги выборов. «Прямая НОМ» показывает, что, если три показателя близки друг к другу по значениям, как это и представлено в Ростовской области, то легитимность выборов и их результатов сомнения не вызывает», – заключил эксперт.

    Напомним, физик Сергей Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.

    Профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил газете ВЗГЛЯД, что «метод Шпилькина – это не исследование, а наукообразная пропаганда».


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