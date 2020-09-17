Эксперты раскритиковали «метод Шпилькина» по результатам выборов в Ростовской области

«Приводимые оценки выражают личную позицию Сергея Шпилькина, она весьма спорная. Есть реальные показатели: явка, подсчет бюллетеней, итоговые протоколы», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Олег Локота.

«Исходя из установленных процедур, выборы губернатора Ростовской области состоялись при минимальном количестве нарушений, которые не повлияли на результаты голосования. Сегодня на заседании избирательной комиссии региона были утверждены их итоги. Победу одержал действующий губернатор Василий Голубев, набравший 65,53% голосов. Явка на выборах составила 42,99%. Общественный контроль был весьма строгим. Выборы прошли в один тур. Предположения о возможном втором туре не имеют под собой реальной правовой почвы», – отметил Локота.

В свою очередь эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Юсов подчеркнул, что «результат, который получен в Ростовской области на выборах в этом году – это результат огромной разницы в потенциале человеческих качеств кандидатов».

«Василий Голубев на фоне остальных кандидатов выглядел политическим тяжеловесом, обладающим огромным жизненным опытом, имеющим важные контакты в органах власти России и среди руководителей крупных компаний, которые могут выступать инвесторами. Конечно, такого же масштаба личности оппозиционные партии предложить не смогли. Один из них является действующим депутатом закса региона, еще два предположительно получат мандаты депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Я думаю, что это сейчас объективно и соответствует их политическому уровню. Возможно, когда-то они дорастут до того момента, когда смогут на равных бороться за мандат губернатора региона», – заявил Юсов.

«Что касается одного из доводов, который приводится как в России, так и в Ростовской области. Я не впервые вижу графики Шпилькина, и, хотя я человек не завистливый, думаю, какой же он должно быть богатый человек. Представляю, с какой легкостью он выигрывает скачки на тотализаторе или угадывает победителей матчей спортивных команд в букмекерских конторах. Я уверен, что это значительно проще, чем угадать, насколько будут активны и как проголосуют те или иные избиратели на одном избирательном участке или в округе. Задача угадать те избирательные участки и то количество людей и точное количество бюллетеней, которые были сфальсифицированы, исходя только из того, что все цифры должны подчиняться какой-то математической закономерности, как мне кажется, выглядит очевидной профанацией», – отметил он.

«Почему же тогда не воспринимаются, как очевидные признаки фальсификации итоги голосования по разным округам на выборах депутатов городской Думы по одномандатным округам? Там огромная разница в результатах, почему? Потому что, разный состав избирателей, потому что, кандидаты совершенно разного уровня, потому что они используют отличные электоральные технологии, и абсолютно по-разному вели кампанию. У них был разный уровень подготовки к выборам – кто-то использовал политтехнологов, кто-то пробовал себя в первый раз сам. И выглядит естественным тот факт, что результаты разные даже для представителей одной партии. Но почему же они должны быть средними по разным избирательным участкам? В том и торжество Конституции, что избиратель сам, обрабатывая информацию, которую он имеет о политических партиях и кандидатах, выбирает того, за кого он отдаст свой голос. Это и есть механизм демократии», – пояснил эксперт.

Юсов отметил, что другие социологические и политологические инструменты выявления точности подсчета голосов, выглядят более достоверными

«Например, так называемая прямая Ассоциации НОМ мне кажется вполне уместным и логичным инструментом, сочетая в комплексе три показателя – данные социологических опросов, результаты exit poll и непосредственные итоги выборов. «Прямая НОМ» показывает, что, если три показателя близки друг к другу по значениям, как это и представлено в Ростовской области, то легитимность выборов и их результатов сомнения не вызывает», – заключил эксперт.

Напомним, физик Сергей Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.

Профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил газете ВЗГЛЯД, что «метод Шпилькина – это не исследование, а наукообразная пропаганда».