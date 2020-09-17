Адвокат назвал способ смягчения приговора Ефремову

Если актер Михаил Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и компании «Стоун-XXI», которой принадлежал разбитый фургон Lada, это скажется на его сроке, заявил компании адвокат Иван Арестов.

По его словам, представителей компании «Стоун-XXI» не допустили до участия в судебном процессе, поэтому актер не имел возможности возместить причиненный вред, передает «Московский комсомолец».

По его мнению, если Ефремов выплатит компенсацию фирме-владельцу фургона и родственникам погибшего, его срок могут сократить.

Арестов отметил, что в феврале 2020 года в подмосковном Раменском был вынесен приговор по аналогичному делу.

«Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали два с половиной года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства – он признал вину и возместил вред пострадавшим», – отметил адвокат.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Компания «Стоун-XXI» обжаловала приговор артисту.

В понедельник стало известно, что новым адвокатом актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Перед апелляцией Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, что Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда».

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