ЗАЗ наладил производство автомобилей из российских машинокомплектов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) наладил серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов, сообщила пресс-службе ЗАЗ.

«Комплекты для сборки автомобилей будут поставлять из московского завода группы Renault», – приводит текст сообщение пресс-службы ЗАЗ ТАСС.

Напомним, в марте Запорожский автозавод начал на Украине выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada.

В мае 2019 года Запорожский автозавод устроил распродажу имущества из-за долгов.

Январь 2018 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было продано на одного нового автомобиля Запорожского автозавода.

С 2019 года ЗАЗ не производит легковых автомобилей. При этом производственные мощности завода позволяют выпускать 150 тыс. автомобилей в год.

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