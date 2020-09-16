Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял предвыборный плакат Дональда Трампа, на котором видны российские истребители МиГ-29, а в руках одного из военнослужащих автомат АК-74.

«Президент Трамп выпускает плакат, просит поддержать армию. А армия-то какая!» – передает РИА «Новости» шутку Урганта.

Отмечается, что так как на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы «Иванушки International».

Ургант также сыронизировал, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа «придется отзывать обратно в Москву».

Выступление ведущего про Трампа можно посмотреть с 2:40 видео.

Речь идет о подготовленном сторонниками Трампа агитационном изображении с призывом поддержать американские вооруженные силы, которое демонстрировалось пользователям интернета в США с 9 по 12 сентября. При этом у одного из военных на нем был в руках автомат АК-74, а на их фоне были запечатлены пролетающие истребители МиГ-29.

В госкорпорации «Ростех» объяснили, что красота российского оружия могла стать причиной того, что оно было по ошибке использовано предвыборным штабом Трампа.