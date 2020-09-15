Найдено объяснение появлению российского оружия в рекламе Трампа

Красота российского оружия могла стать причиной того, что оно было по ошибке использовано предвыборным штабом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рекламе в ходе избирательной кампании, высказали мнение в госкорпорации «Ростех».

«Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определенно есть, надеемся, что его не накажут строго», – передает ТАСС сообщение представителя госкорпорации.

Уточняется, что речь идет о подготовленном сторонниками Трампа агитационном изображении с призывом поддержать американские вооруженные силы, которое демонстрировалось пользователям интернета в США с 9 по 12 сентября. При этом у одного из военных на нем был в руках автомат АК-74, а на их фоне были запечатлены пролетающие истребители МиГ-29.

This is the most on-brand Trump ad ever. It claims to “support our troops,” but the photo is a composited fake, the jets are MiG-29s, and the rifles are Kalashnikovs. Yes, seriously. https://t.co/fEC3WndvHq pic.twitter.com/ZaJzo8fnus — Julian Sanchez (@normative) September 15, 2020

«В свою очередь хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации – это красивое и очень познавательное издание. Ждем адрес для отправки», – заключили в Ростехе.

Примечательно, что ответственный за связи с общественностью в министерстве здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто ранее заявил, что сторонники Трампа после выборов главы государства в ноябре должны быть готовы к росту насилия и запастись патронами.

Ранее сообщалось, что ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.

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