Мишустин оценил ситуацию в экономике на фоне коронавируса

Российской экономике во время коронавируса, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с COVID себя оправдал, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин указал, что к действующим против России санкциями и низким ценам на нефть добавились и эпидемиологические риски, однако «нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», передает РИА «Новости».

«Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал», – подчеркнул он, добавив, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.

Ранее в Кремле заявили о минимизации негативных последствий в экономике на фоне COVID.