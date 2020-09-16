Медведчук счел полным провалом Украины итоги встречи «нормандской четверки»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал полностью провальными для Украины итоги встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Медведчук заявил, что «это очень скромная, интеллигентно завышенная оценка, что она прошла без прорывов». На его взгляд, «в данной ситуации надо говорить о полном провале украинской делегации в ходе переговорного процесса», передает ТАСС.

В подкрепление своей оценки лидер ОПЗЖ отметил, что в ходе встречи не обсуждались вопросы, которые украинская сторона намеревалась поставить на переговорах советников. В их числе – вопросы проведения следующего саммита «нормандской четверки», обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на востоке Украины, а также вопрос о Минских соглашениях по урегулированию в Донбассе.

Медведчук подчеркнул, что причиной, из-за которой на встрече советников не удалось достичь прорыва, стало принятое Верховной радой 15 июля 2020 постановление, которое служит препятствием для проведения местных выборов в Донбассе.

Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.

При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.