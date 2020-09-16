ВОЗ сравнила ситуацию с коронавирусом в России и Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует увеличения роста случаев заражения коронавирусом в России, в отличие от Европы, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост (случаев заражения коронавирусной) инфекции. Мы этого не видим в России», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.

Она отметила, что организация сделала такие выводы на основе данных, которые ежедневно предоставляются ВОЗ через национальный контактный институт, который занимается медико-санитарными правилами.

По словам Вуйнович, реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным.

«Что мы можем сказать о реагировании на COVID-19, это было абсолютно беспрецедентным. Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов, которые проводились», – сказала представитель ВОЗ на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 132 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 917 человек. Накануне, 15 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5529. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 141.

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