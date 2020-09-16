В России выявили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 79 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 750, Санкт-Петербурге – 207, Московской области – 173.

Всего в стране выявлено 1 079 519 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 890 114 человек, из них 5809 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 132 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 917 человек.

Накануне, 15 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5529. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 141.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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