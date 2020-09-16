Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,06% и достиг отметки 2982,49 пункта, индекс РТС при этом опустился на 0,1% – до 1252,38 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.10 индексы торговались в «зеленой зоне». Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,14% – до 2984,69 пункта, РТС – на 0,2%, до 1256,14 пункта.