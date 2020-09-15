Отвечающий за связи с Россией министр Японии сохранил свой пост

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который отвечает за развитие экономических связей с Россией, сохранит свой пост в ходе предстоящих перестановок в составе правительства нового премьер-министра страны.

Новый состав правительства будет объявлен 16 сентября после того, как Есихидэ Суга будет утвержден в должности нового премьер-министра Японии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Кадзияма занял свой пост в октябре 2019 года после скандальной отставки Иссю Сугавары, который был обвинен в подкупе избирателей.

Отмечается, что свой пост в кабмине также сохранит глава МИД Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

Новым генсеком правительства станет Кацунобу Като, который сейчас занимает должность министра здравоохранения, труда и благосостояния страны.

При этом министр обороны Таро Коно покинет свой пост в ходе предстоящих перестановок, а его место займет Нобуо Киси – младший брат Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, избрали генсека японского правительства Ёсихидэ Суга.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.

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