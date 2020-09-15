Российские военные выдвинулись от границы Белоруссии к местам дислокации

Российские военнослужащие из резерва, созданного Россией на границе с Белоруссией, возвращаются в места постоянной дислокации.

Кадры возвращения военнослужащих с границы России и Белоруссии показал телеканал «Россия 24». На видео военные стоят перед автобусами и грузовиками МАЗ и «Камаз». Затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации.

Напомним, Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД