Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 15 сентября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 15 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 4-5 м/с и с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях