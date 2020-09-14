Филиппины решили закупить вакцину от коронавируса у России и Китая

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении закупить вакцину от нового коронавируса предпочтительно российского и китайского производства.

«Мы отдадим предпочтение России и Китаю при условии, что их вакцины так же хороши, как и другие на рынке», – приводит ТАСС слова Дутерте со ссылкой на Reuters.

Президент Филиппин уточнил, что закупкам будет предшествовать тендер.

Напомним, Филиппины стали первой страной, обратившейся к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса для проведения клинических испытаний. В августе стал известен срок завершения испытаний российской вакцины на Филиппинах.

Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Как ожидается, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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