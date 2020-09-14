Брат аспирантки Ещенко рассказал регулярных побоях девушки историком Соколовым

Брат аспирантки Анастасии Ещенко рассказал в суде, что обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов неоднократно ее избивал.

Сергей Ещенко, признанный потерпевшим по делу, рассказал, что связывался с сестрой в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, когда, как считают следователи, было свершено ее убийство. Сестра сообщила, что у них произошла ссора с Соколовым, и он ее ударил.

«В ходе этого разговора она сказала, что это уже не первый случай, когда в отношении нее применяется физическое насилие», – передает ТАСС его слова.

Также мужчина рассказал, что после ссоры Анастасия Ещенко ушла из квартиры Соколова в центре Петербурга, но затем вернулась и «они все уладили, ситуация спокойная», обещала утром перезвонить.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.