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    В немецких СМИ опубликованы обоснования непричастности России к ситуации с Навальным

       14 сентября 2020, 15:52
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Политический эксперт, директор Института стратегических исследований и прогнозов (Москва) Дмитрий Егорченков привел для немецкого издания The European ряд аргументов, доказывающих невиновность России в деле об «отравлении» российского блогера Алексея Навального якобы ядом из группы «Новичок».

    «Отравление? Если внимательно проанализировать публикации на эту тему в американской и даже европейской прессе и особенно в российских оппозиционных медиа, то создается впечатление, что попытка отравления уже доказана. Доказательства вины Кремля и лично [президента России Владимира] Путина уже представлены. Вот самое главное их содержание: «А кто еще мог это сделать, если не Путин?», – отмечает Егорченков.

    «Реакция сторонников Навального в социальных сетях тоже весьма интересна. Они задают множество вопросов по поводу качества российской системы здравоохранения, по поводу профессионализма врачей в Омске и, естественно, по поводу открытости и честности российских властей, которые еще до первого врачебного исследования Навального были обвинены в совершении этого преступления. И теперь мы узнали, что русские в своей собственной стране применили против своего собственного гражданина боевое отравляющее вещество, о найденных следах которого говорила федеральный канцлер [Германии Ангела] Меркель», – добавил эксперт, имея в виду выводы немецких военных токсикологов о том, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

    Егорченков отметил, что профессиональный долг состоит в том, чтобы попытаться рационально подойти к объяснению ситуации, передает «ИноСМИ».

    «Так что же нам известно? Все стороны настаивают на том, что серьезный инцидент с Навальным должен быть как можно более обстоятельно и транспарентно расследован. Об этом говорит Меркель, об этом говорит [президент Франции Эммануэль] Макрон. Но именно об этом сказал и Путин в своей беседе с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Чтобы подтвердить это, омские врачи сразу же предоставили своим немецким коллегам результаты своих исследований. Они также заявили о своей готовности представить исследованные биоматериалы, но получили отказ от европейских экспертов. Почему?» – задается вопросом эксперт.

    «Когда Алексей впал в кому, стали проводиться параллели со «случаем с Сергеем Скрипалем и Юлией Скрипаль», которых Кремль с помощью военной разведки ГРУ и отравляющего вещества «Новичок» якобы пытался отравить. Кстати, что сейчас происходит с этой историей, которая в свое время привлекла е себе такое большое внимание? Предчувствие нас не обмануло. Однако в случае с Навальным не было никаких указаний на «агентов секретных служб». Рядом с ним был его личный помощник, передавший ему перед вылетом чашку чая, в котором, судя по всему, и должен был находиться яд. Кто-нибудь поговорил с этим помощником? Будут ли исследованы записи этого разговора, если подтвердится версия отравления? А вот и самое главное: зачем применять боевое отравляющее вещество, чтобы убить неудобного политика в глубине страны, в Сибири, а затем направить жертву в Берлин для проведения независимого исследования? В чем смысл подобной тайной операции коварного КГБ?» – отмечает автор в статье для The European.

    Он также указывает на то, что родственники Навального почти сразу потребовали перевезти блогера на лечение в Германию из омской клиники. После стабилизации состояния пациента российские врачи разрешили транспортировку.

    «Однако немецкие пилоты и врачи, сославшись на усталость и на необходимость сна, взяли на свой борт Навального лишь спустя 12 часов!» – подчеркивает Егорченков.

    «Почему не обращают внимание на эту медлительность немецких специалистов, но в то же время выливаются потоки критики в адрес российских врачей, которые в очень короткий период времени и в сложных условиях смогли подготовить Навального к перелету? Кроме того, Навальный не имел права покидать страну – не только из-за ситуации с COVID-19, но еще и из-за своих обязательств перед судом. Тем не менее, он был доставлен в Берлин на частном самолете, который был оплачен российским мультимиллионером Борисом Зиминым. Вы, на самом деле, верите в то, что все эти разрешения и самые благоприятные условия могли быть сделаны без согласия Путина? Еще раз задаю вопрос: существующий в России режим хочет избавиться от Навального и транспортирует его для проведения лечения? Если это была попытка запугать политическую оппозицию, то она представляется слишком «вегетарианской» для Кремля», – пишет эксперт.

    Далее автор переходит к медицинским вопросам. Он отмечает, что в берлинской клинике Charite для лечения Навального использовался атропин. При этом омские врачи применяли для лечения пациента тот же препарат. «Так чем же тогда отличается лечение в Берлине от лечения в Омске?» – уточняет эксперт.

    «По данным врачей из больницы Charite, какие-то «клинические данные» указывают на отравление Алексея Навального. Но пока еще не было найдено никаких следов какого-то определенного вредного вещества или яда, не так ли? Речь идет не о токсинах, но и о последствиях интоксикации. Можно ли в таком случае говорить о конкретных фактах отравления?» – пытается выяснить политолог.

    «Мы еще помним о том, какие меры были предприняты в Солсбери для защиты местных жителей, однако ничего подобного не было ни в России, ни в Германии. Если бы какое-то боевое отравляющее вещество было применено в самолете или в аэропорту, то тогда должны были бы быть другие пострадавшие – врачи, сопровождавшие российского оппозиционного политика и члены семьи Навального, которые имели с ним продолжительный контакт. Нам очень хотелось бы узнать, о каких химических следах идет речь? Кстати, российское Министерство иностранных дел тоже попросило разъяснений на этот счет», – отмечает эксперт.

    «И, наконец, еще один вопрос: был ли опровергнут диагноз российских врачей, которые пришли к выводу о том, что состояние Навального выло вызвано проблемами с обменом веществ? Почему не было приведено никаких аргументов против этой версии? Почему этот вопрос не затрагивался и не обсуждался? На самом деле, Алексей Навальный чисто внешне сильно изменился. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его фотографии двухлетней или трехлетней давности. Интернет все помнит. Применение военной химии выглядит иначе», – подчеркнул Егорченков.

    Он также отметил разницу в российском и немецком подходе к освещению состояния Навального.

    «В далеком сибирском городе местные врачи почти ежечасно сообщали о состоянии своего пациента. А что мы видим в Берлине? Ничего. Информационный вакуум. Даже объявленная пресс-конференция с участием врачей была отменена. Решение об этом было принято в спешке и почти на самом высоком уровне. В 21-м веке подобного рода сообщение заменяет расследование и решение суда. И это должно способствовать объективному расследованию обстоятельств инцидента с Навальным?» – отмечает автор материала.

    Кроме того, политолог подчеркивает, что если звучит имя российского президента, то «имеет смысл рассматривать эту ситуацию с точки зрения российской внутренней политики, геополитики и элементарного информационного фона».

    Он подчеркивает, что «два месяца назад россияне подавляющим большинством проголосовали за предложенную Путиным новую Конституцию. «Российские ученые по указанию Путина первыми в мире разработали вакцину против COVID-19. Это большая победа, несмотря на попытки отрицать это во многих частях мира», – пишет Егорченков.

    «Сегодня отношения между Россией и Европой могли бы стать прочнее, особенно на фоне ставших более прохладными отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Посмотрите, как Ангела Меркель постоянно защищает проект «Северный поток – 2»? Ну и что? Мог ли Путин дать своим противникам такую козырную карту для введения новых санкций? И для этого «еще раз» применить именно то вещество, которое все от него ожидают? Браво, русские! Приятно иметь с вами дело. Это сделал тот самый Путин, который служил в КГБ и который знает, как проводятся тайные операции и как можно использовать смерть Навального для того, чтобы усилить информационное давление на Москву?» – уточняет политолог.

    «Все это ключевые вопросы, на которые вряд ли кто-то сможет быстро ответить. Но если посмотреть на них глазами детектива, то становится ясно, что Путин не получит никакой выгоды от отравления Навального и от международного скандала вокруг этого инцидента. Чтобы понять это, не обязательно быть Эркюлем Пуаро», – заключает Егорченков.

    Напомним, в понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». 

    На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

    При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

    Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.


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