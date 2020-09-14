Демонстранты в Пенсильвании закидали полицию камнями после убийства местного жителя

В штате Пенсильвания начались протесты после сообщений об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, правоохранители начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Убийство произошло в воскресенье днем, полицейский приехал на место вызова и выстрелил в Муньоса, который вышел из дома и начал его преследовать, передает РИА «Новости».

Мужчина, по данным полиции, был вооружен ножом, на видео, снятого с нательной камеры полицейского, слышно несколько выстрелов. По данным СМИ, страж порядка был отстранен от службы после инцидента.

Утром в понедельник несколько сотен человек собрались на улицах города Ланкастер у здания полиции. Они начали кидать кирпичи, бутылки с водой и камни в правоохранителей.

«Группа протестующих не стала выполнять инструкции и для разгона толпы были применены химические вещества», – уточнили в полиции. Против митингующих также применили газовые баллончики. По данным Associated Press, речь идет о слезоточивом газе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как протесты, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, перекинулись из США в континентальную Европу и в Британию.