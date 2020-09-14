СПЧ ООН включил Белоруссию в повестку дня очередной сессии

Вопрос о ситуации в Белоруссии включен в повестку дня 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, с предложением обсудить положение дел в республике в срочном порядке выступила Германия от имени Европейского союза.

Решение было принято большинством голосов (25 – «за», 2 – «против», 20 воздержались). «Решение о проведении срочных дебатов принято», – передает ТАСС слова председателя СПЧ Элизабет Тихи-Фиссльбергер. «За» проголосовали прежде всего страны Евросоюза, Украина, а также большинство латиноамериканских стран. Против высказались Венесуэла и Филиппины. Воздержались африканские страны и Армения.

Срочная дискуссия по белорусскому вопросу должна состояться до конца нынешней недели.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о безосновательности отдельного заседания СБ ООН по Белоруссии.