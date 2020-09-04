Москва заявила о безосновательности отдельного заседания СБ ООН по Белоруссии

Ситуация в Белоруссии не отличается от протестов в Соединенных Штатах и во Франции, но из-за них встреча СБ ООН не созывалась, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ситуация (в Белоруссии) ничем не отличается от того, что мы видим во многих других частях света – во Франции с «желтыми жилетами», в Берлине, где протестующие недавно попытались ворваться в Рейхстаг, или в государстве – нашей принимающей стороне – США, где происходят ожесточенные протесты движения «Жизни темнокожих важны». Но во всех этих случаях мы не заметили стремления организовать встречи Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» и предоставить площадку лидерам протестующих. Зачем тогда мы делаем это сейчас? Какая логика у организаторов встречи?» – указал дипломат.

«В таком случае следующая наша встреча будет посвящена полицейской жестокости в США, и в ней также примут участие представители гражданского сообщества? Я помню, что брат Джорджа Флойда в июле заявлял о необходимости обратиться к ООН», – добавил Полянский.

Заседание по Белоруссии не имеет отношения к повестке СБ ООН, ситуация там не угрожает международному миру и безопасности, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

«Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое) посредничество этой стране и ее лидерам», – сказал Полянский на неофициальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа», инициированном Эстонией.

Европейские страны вместо обеспечения диалога в Белоруссии заняли одну из сторон конфликта, отметил Полянский.

По его мнению, на подобных встречах СБ ООН должно обсуждаться вмешательство третьих стран во внутренние дела Белоруссии с целью смены власти, сообщает ТАСС.

На заседании СБ ООН спецдокладчик Организации по правам человека Анаис Маран рекомендовала сформировать независимый международный механизм для расследования преступлений в Белоруссии.

Полиция в Белоруссии применяла «чрезвычайную и неоправданную» силу для задержания демонстрантов, журналистов и прохожих, уверена Маран.

«Я рекомендую сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать эти преступления, и призываю власти сотрудничать с ним, также как и с особыми процессами ООН, и в частности, моей сферой компетенции», – отметила она.

Зампостпреда Германии при ООН Гюнтер Шауттер заявил, что ЕС готов помочь в установлении диалога между властями и оппозицией в Белоруссии.

«Евросоюз договорился о введении четко выверенных санкций против тех, кто несет ответственность за жестокость полиции. В Евросоюзе мы пересматриваем отношения с Белоруссией, наш фокус будет на поддержании людей и уважении прав человека», – добавил дипломат.

В пятницу бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию.