В Черногории подвели окончательные результаты выборов

Избирком Черногории опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30 мандатов из всего 81 в Скупщине, крупнейшая оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» – 27.

Согласно опубликованным данным, оппозиционная коалиция «Мир - наша нация» вокруг партии «Демократы» получила третье место с десятью депутатскими креслами, за ней расположилась коалиция «Черным по белому» оппозиционного движения URA с четырьмя мандатами, передает РИА «Новости».

Коалиционные партнеры правящей ДПС – «Социал-демократы» имеют три мандата, бывшие коалиционные партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия – два депутатских места. Остальные пять мандатов достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств.

Таким образом, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая ДПС президента Мило Джукановича.

Ранее правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.

Президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел».

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов. Также власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.