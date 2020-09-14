Иран заподозрили в планах убить посла США в ЮАР

Власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщили СМИ.

Как утверждает Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб, об угрозе в отношении посла разведке США известно с весны, однако в последние несколько недель появились более конкретные данные о готовящемся нападении.

По утверждению представителя властей США, к заговору с целью убийства дипломата может быть причастно посольство Ирана в ЮАР, передает ТАСС.

Американские спецслужбы, по этим данным, до конца не знают, почему именно Лана Маркс выбрана в качестве цели, однако это может объясняться тем, что она длительное время лично знакома с президентом США Дональдом Трампом, и их связывают дружеские отношения. Отмечается, что покушение на посла в ЮАР – лишь один из возможных вариантов ответа со стороны Ирана.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани.

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