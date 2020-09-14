Лидерами на выборах стали действующие главы регионов Богомаз одержал победу на выборах губернатора Брянской области 14 сентября 2020, 05:54

Фото: facebook.com/bryanskobl

Текст: Антон Антонов

Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз, свидетельствуют данные местного избиркома. Обработаны все протоколы участковых избиркомов, передает ТАСС. Выдвинутый от «Единой России» Богомаз набирает 71,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко от «Справедливой России» – 8,2%, Дмитрий Корнилов от «Гражданской платформы» – 4,3%. За Сергея Чернышова (Казачья партия) проголосовали 3,97% избирателей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.

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