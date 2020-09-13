Избран первый губернатор в единый день голосования

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13 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

Израильские зенитки SPYDER уже давно стоят на вооружении в грузинской армии rafael.co.il
Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Избран первый губернатор в единый день голосования

       13 сентября 2020, 11:02
    Фото: sdnao.ru
    Текст: Елизавета Булкина

    Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии в воскресенье избрали губернатором на пять лет региона врио главы НАО Юрия Бездудного. За него парламентарии отдали 14 голосов.

    «По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов – 14 – губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», – передает ТАСС слова председателя заксобрания Александра Лутовинова.

    Согласно уставу НАО, губернатор избирается региональным парламентом по представлению президента Росссии. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов окружного собрания. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания НАО три кандидатуры на должность губернатора региона – это врио главы НАО Юрий Бездудный от «Единой России», депутат окружного собрания Андрей Смыченков от ЛДПР и глава дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев от партии «Родина». За Смыченкова проголосовали два депутата, за Пинаева голосов не отдали.

    2 апреля глава государства принял отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. До проведения выборов врио губернатора Архангельской области был нзначен Александр Цыбульский, который ранее занимал должность главы НАО. Врио губернатора НАО назначили Юрия Бездудного.

    Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. В 1991 году окончил факультет защищенных систем связи Орловского высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 г. – Орловскую региональную академию государственной службы. Также проходил обучение в негосударственном образовательном учреждении «Московский психолого-социальный институт» (ныне университет) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования.

    С 1987 по 2007 г. служил в органах государственной безопасности СССР и РФ. В 2007-2012 гг. занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации. В 2013-2014 гг. являлся вице-президентом ООО «Интерактивный банк» (Москва; лицензия отозвана 26 апреля 2016 г.). С 2014 по 2019 г. – заместитель главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова. С 18 марта 2019 г. по 2 апреля 2020 г. – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Курировал работу аппарата администрации НАО, а также департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Координировал реализацию в НАО национальных проектов по направлениям «Экология» и «Цифровая экономика».


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