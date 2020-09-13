Оппозиция Белоруссии опровергла зарубежное финансирование «женских маршей»

Женские протестные акции в Белоруссии не финансируются из иностранных источников, заявила фем-группа Координационного совета белорусской оппозиции.

Как сообщается на сайте совета, «женское протестное движение» в стране существует «благодаря силе, отваге и политической воле женщин», а женские протестные акции «не получают финансирования извне».

Подчеркивается, что важными лозунгами «женских маршей», которые проходят в Белоруссии, являются «Нам не платили» и «Мы ненавидим вас бесплатно».

Напомним, государственный телеканал «Беларусь-1» сообщил, что минский филиал зарегистрированной в США компании по производству программного обеспечения PandaDoc использовался для финансирования «женских маршей».

Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии.

В Белоруссии сотрудников минского филиала PandaDoc обвинили в том, что они завладели бюджетными деньгами. Речь идет о сумме в 107 тыс. белорусских рублей (более 3 млн российских рублей).

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