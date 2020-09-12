В Белоруссии сказали, кто финансирует «женские марши»

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12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом

Фонд Н.П.Бехтеревой/<br>Фонд "Сохраним Тибет"
«Я не предполагаю, что это нечто божественное. Я говорю: это физический процесс, который должен быть исследован. Мозг человека – сложно устроенный объект. Поэтому он может делать очень хитрые, нестандартные вещи, но он не нарушает законов природы», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Святослав Медведев. Российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    В Белоруссии сказали, кто финансирует «женские марши»

    12 сентября 2020, 17:41

    Минский филиал зарегистрированной в США компании по производству программного обеспечения PandaDoc использовался для финансирования организаторов акций протеста белорусской оппозиции, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».

    Канал сослался на сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в минском офисе компании, расследуя дело о хищении средств, передает ТАСС.

    По данным белорусского телеканала, в ноябре 2019 года к директору ООО «ПандаДок» (белорусский филиал компании) Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса PandaDoc Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь организации «Центр по продвижению прав женщин». Он сослался на то, что компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации, передает «Беларусь-1».

    По данным телеканала, учредителем и одним из руководителей Центра продвижения прав женщин является Александра Дикан. Она является супругой одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга основателя компании Никиты Теплоухова, известного также как Микита Микадо.

    По данным «Беларуси-1», Александра Дикан является активным участником движения «Женская сила», которое организует проходящие в последнее время в Минске «марши женщин» в поддержку белорусской оппозиции. В качестве подтверждения участия Александры Дикан в этих маршах телеканал продемонстрировал взятое из соцсетей фото, где она запечатлена среди других участников акций протеста оппозиции, которые держат в руках лозунги, раскрашенные в цвета бело-красно-белого флага.

     «Беларусь-1» также продемонстрировала кадры, на которых директор ООО «ПандаДок» Дмитрий Рабцевич сообщает, что белорусский филиал компании заключил договор о переводе 12,5 тыс. долларов Центру по продвижению прав женщин ежемесячными траншами по 1,5 тыс. долларов. Компания успела перечислить 3 тыс. долларов, уточнил Рабцевич. Белоруски телеканал делает вывод, что сотрудники минского филиала компании были втянуты в политическую игру из-за личных амбиций руководителей PandaDoc, находящихся в США, хотя сами хотели лишь работать и развиваться.

    «Мы делаем бизнес, поэтому мы не занимаем какую-то сторону в конфликтах. Сотрудники, понятно, читают новости, делятся на группы. Никаких призывов выходить на улицу не было. Также я общался с ПВТ (минский Парк высоких технологий - прим. ТАСС), они сказали, что если мы делаем бизнес, не нужно принимать политических решений, что совпадает с моей точкой зрения», – приводит «Беларусь-1» слова Дмитрия Рабцевича.

    В свою очередь белорусское издание Tut.by приводит слова адвоката компании Антона Гашинского: «Компания «ПандаДок» занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ: (посвященных таким темам, как) COVID-19, образование и так далее. В том числе и этого негосударственного фонда. Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда».

    Издание Tut.by сообщило, что Александра Дикан отошла от сотрудничества с Центром по защите прав женщин. В публикациях «Беларусь-1» и Tut.by эта организация упоминается под двумя названиями – Центр по защите прав женщин и Центр по продвижению прав женщин. По данным телеканала «Беларусь-1», в 2018 году Центру по защите прав женщин намеревался перевести 19 тыс. долларов Государственный департамент США, однако белорусские власти заблокировали эту помощь.

    Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии, Никита (по-белорусски – Микита) Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

    Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии на прошлой неделе возбудил уголовные дела в отношении директора офиса и топ-менеджера минского представительства американской компании PandaDoc («ПандаДок») Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова. Четыре сотрудника минского представительства PandaDoc были арестованы на два месяца. Белорусский правозащитный центр «Весна» признал их политзаключенными.

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