В Белоруссии сказали, кто финансирует «женские марши»

Минский филиал зарегистрированной в США компании по производству программного обеспечения PandaDoc использовался для финансирования организаторов акций протеста белорусской оппозиции, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».

Канал сослался на сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в минском офисе компании, расследуя дело о хищении средств, передает ТАСС.

По данным белорусского телеканала, в ноябре 2019 года к директору ООО «ПандаДок» (белорусский филиал компании) Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса PandaDoc Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь организации «Центр по продвижению прав женщин». Он сослался на то, что компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации, передает «Беларусь-1».

По данным телеканала, учредителем и одним из руководителей Центра продвижения прав женщин является Александра Дикан. Она является супругой одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга основателя компании Никиты Теплоухова, известного также как Микита Микадо.

По данным «Беларуси-1», Александра Дикан является активным участником движения «Женская сила», которое организует проходящие в последнее время в Минске «марши женщин» в поддержку белорусской оппозиции. В качестве подтверждения участия Александры Дикан в этих маршах телеканал продемонстрировал взятое из соцсетей фото, где она запечатлена среди других участников акций протеста оппозиции, которые держат в руках лозунги, раскрашенные в цвета бело-красно-белого флага.

«Беларусь-1» также продемонстрировала кадры, на которых директор ООО «ПандаДок» Дмитрий Рабцевич сообщает, что белорусский филиал компании заключил договор о переводе 12,5 тыс. долларов Центру по продвижению прав женщин ежемесячными траншами по 1,5 тыс. долларов. Компания успела перечислить 3 тыс. долларов, уточнил Рабцевич. Белоруски телеканал делает вывод, что сотрудники минского филиала компании были втянуты в политическую игру из-за личных амбиций руководителей PandaDoc, находящихся в США, хотя сами хотели лишь работать и развиваться.

«Мы делаем бизнес, поэтому мы не занимаем какую-то сторону в конфликтах. Сотрудники, понятно, читают новости, делятся на группы. Никаких призывов выходить на улицу не было. Также я общался с ПВТ (минский Парк высоких технологий - прим. ТАСС), они сказали, что если мы делаем бизнес, не нужно принимать политических решений, что совпадает с моей точкой зрения», – приводит «Беларусь-1» слова Дмитрия Рабцевича.

В свою очередь белорусское издание Tut.by приводит слова адвоката компании Антона Гашинского: «Компания «ПандаДок» занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ: (посвященных таким темам, как) COVID-19, образование и так далее. В том числе и этого негосударственного фонда. Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда».

Издание Tut.by сообщило, что Александра Дикан отошла от сотрудничества с Центром по защите прав женщин. В публикациях «Беларусь-1» и Tut.by эта организация упоминается под двумя названиями – Центр по защите прав женщин и Центр по продвижению прав женщин. По данным телеканала «Беларусь-1», в 2018 году Центру по защите прав женщин намеревался перевести 19 тыс. долларов Государственный департамент США, однако белорусские власти заблокировали эту помощь.

Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии, Никита (по-белорусски – Микита) Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии на прошлой неделе возбудил уголовные дела в отношении директора офиса и топ-менеджера минского представительства американской компании PandaDoc («ПандаДок») Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова. Четыре сотрудника минского представительства PandaDoc были арестованы на два месяца. Белорусский правозащитный центр «Весна» признал их политзаключенными.

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